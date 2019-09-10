Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре жестоко наказали догхантера

Комментариев: 5
Правоохранителей, просят уделяють достаточно внимания преступлениям против животных.
В Днепре жестоко наказали догхантера
© t.me/los_solomas
Фото 1/4
  • Живодер резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом и избивал
  • Живодер резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом и избивал
  • Живодер резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом и избивал
  • Живодер резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом и избивал
В Днепре жестоко наказали догхантера
Живодер резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом и избивал
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Месть соседке: Житель Кривого Рога заварил двери женщине, которая его затопила

В Днепре активисты проучили живодера, который ранее бил ножом собаку на детской площадке, было опубликовано его фото после воспитательной беседы.

Об этом говорится на канале Lоs Solomas в Telegram.

На снимке видно, что мужчина немного повредил лицо – у него подбит глаз и вероятен перелом носа. Активисты отметили, что он вероятно, повредился во время падения.

Читай также: В Кривом Роге полицейский наколол на вилы собаку и бросил в костер

“Ты резал горло собаки на детской площадке, протыкал ее ножом, избивал, а сегодня случайно пару раз упал... карма. Я думаю, что полиция начнет все же куда больше уделять внимание жестокому обращению с животными, иначе будут вот такие падения куда чаще происходить и чаще“, - уточнили на канале.

Также авторы канала обратились к правоохранителям, которые не уделяют достаточного внимания преступлениям против животных.

“Полиция, научитесь заниматься всеми правонарушениями! Надоело уже, что вы не считаете убийства, жестокое обращение с животными значительным преступлением, хотя они приравниваются к тяжким! Иначе люди будут брать закон в свои руки, как мы это делали в 14 году“, - отметили на канале.

Как сообщалось 22 февраля, в Киеве проломили череп догхантеру Святогору.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: живодер, собаки, животные. догхантер, Днепр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
nonik02    10.09.2019, 15:59
Оценка:  +5
nonik02
С этими недочеловеками иначе нельзя. Мало дали.
ПАТРИОТ    10.09.2019, 16:17
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
Вы, правда, хотите в Европу? Там такое отношение к закону не понимают. Вообще не понимают.
Krom14    10.09.2019, 15:57
Оценка:  +7
Krom14
Мало дали
ПАТРИОТ    10.09.2019, 15:45
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
Это называется ИЗБИЕНИЕ человека.
И "догхантер" и "активисты" должны получить тюремный срок.
Первый за издевательство над животными, а вторые за избиение человека!
Есть уголовный кодекс и всякие активисты не имеют право нарушать закон!
LERMI_    10.09.2019, 16:15
Оценка:  -8
LERMI_
Неоднозначно якось, що собака тоді робила на дитячому майданчику? І чи просто він її порізав, чи вона може нападала на дітей? В будь якому разі цю дії цієї особи це чиста ст. 299 КК України, санкція арешт до 6 місяців. А ті особо що його побили під ст. 122 КК України, санкція 3 роки позбавлення
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь