В Днепре жестоко наказали догхантера

Правоохранителей, просят уделяють достаточно внимания преступлениям против животных.

Живодер резал горло собаке на детской площадке, протыкал ее ножом и избивал

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В Днепре активисты проучили живодера, который ранее бил ножом собаку на детской площадке, было опубликовано его фото после воспитательной беседы.

Об этом говорится на канале Lоs Solomas в Telegram.

На снимке видно, что мужчина немного повредил лицо – у него подбит глаз и вероятен перелом носа. Активисты отметили, что он вероятно, повредился во время падения.

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“Ты резал горло собаки на детской площадке, протыкал ее ножом, избивал, а сегодня случайно пару раз упал... карма. Я думаю, что полиция начнет все же куда больше уделять внимание жестокому обращению с животными, иначе будут вот такие падения куда чаще происходить и чаще“, - уточнили на канале.

Также авторы канала обратились к правоохранителям, которые не уделяют достаточного внимания преступлениям против животных.

“Полиция, научитесь заниматься всеми правонарушениями! Надоело уже, что вы не считаете убийства, жестокое обращение с животными значительным преступлением, хотя они приравниваются к тяжким! Иначе люди будут брать закон в свои руки, как мы это делали в 14 году“, - отметили на канале.

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