Злоумышленники планировали поставлять сигареты через границу по канализационным трубам.

Сигареты за границу планировали перетаскивать по трубопроводу

Контрабандисты прокладывали трубопровод для сигарет на Буковине

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Контрабандисты прокладывали трубопровод для сигарет на Буковине

В Черновицкой области пограничники обнаружили недостроенный трубопровод для незаконного перемещения сигарет в Румынию.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что около полуночи 9 сентября пограничный наряд отдела Порубное обнаружил примятую траву вблизи границы с Румынией. Пограничники осмотрели прилегающую местность и наткнулись на недостроенный трубопровод, который проходил неподалеку заградительного забора в сторону границы. Проложенные в грунте коммуникации из канализационных труб достигали около 10 метров.

Кроме того, пограничники нашли трубы для дальнейшего строительства, которые были замаскированы неподалеку. Также копатели оставили бухту сине-желтой нити на 120 метров, с помощью которой, скорее всего, должны были перетаскивать свой товар через границу.

А утром, 10 сентября, военнослужащие задержали двух местных жителей Глыбокского района, которые приехали продолжать строительство канала. В их авто пограничники обнаружили необходимый инвентарь.

Напомним, в Словакии задержали украинца-контрабандиста на летательном аппарате.

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