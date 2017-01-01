Контрабандисты прокладывали трубопровод для сигарет на Буковине
В Черновицкой области пограничники обнаружили недостроенный трубопровод для незаконного перемещения сигарет в Румынию.
Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Отмечается, что около полуночи 9 сентября пограничный наряд отдела Порубное обнаружил примятую траву вблизи границы с Румынией. Пограничники осмотрели прилегающую местность и наткнулись на недостроенный трубопровод, который проходил неподалеку заградительного забора в сторону границы. Проложенные в грунте коммуникации из канализационных труб достигали около 10 метров.
Кроме того, пограничники нашли трубы для дальнейшего строительства, которые были замаскированы неподалеку. Также копатели оставили бухту сине-желтой нити на 120 метров, с помощью которой, скорее всего, должны были перетаскивать свой товар через границу.
А утром, 10 сентября, военнослужащие задержали двух местных жителей Глыбокского района, которые приехали продолжать строительство канала. В их авто пограничники обнаружили необходимый инвентарь.
Напомним, в Словакии задержали украинца-контрабандиста на летательном аппарате.
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