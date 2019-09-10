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Балух будет судиться с российской колонией, где его постоянно отправляли в ШИЗО

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Украинский фермер из Крыма будет добиваться компенсации морального вреда.
Владимир Балух будет судиться с российской колонией
Владимир Балух будет судиться с российской колонией
krymr.com

26 сентября Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России рассмотрит жалобу освобожденного из российского плена Владимира Балуха из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии. Об этом рассказала адвокат украинца Ольга Динзе, пишет “Крым.Реалии“.

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Как отмечается в сообщении, во время пребывания крымского активиста в российской колонии его регулярно отправляли в штрафной изолятор в качестве наказания. В последний раз это произошло в конце июля. За два с половиной года тюрьмы Балух провел в ШИЗО, в общей сложности, около двух месяцев.

Для справки. Фермера Балуха задержали в Криму после обыска в декабре 2016 года. По данным ФСБ, на чердаке его дома были найдены патроны и тротил. 7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.

Напомним, государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма. Им предоставят квартиры в Киеве.

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Теги: Балух, колония, компенсация
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Комментариев (1)
Мыкола    10.09.2019, 16:59
Оценка:  0
Мыкола
Если ставит так вопрос, то ,очевидно , правильно делали !
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