Балух будет судиться с российской колонией, где его постоянно отправляли в ШИЗО

Украинский фермер из Крыма будет добиваться компенсации морального вреда.

26 сентября Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России рассмотрит жалобу освобожденного из российского плена Владимира Балуха из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии. Об этом рассказала адвокат украинца Ольга Динзе, пишет “Крым.Реалии“.

Читай также: Карпюк рассказал о пытках: били током и не давали спать

Как отмечается в сообщении, во время пребывания крымского активиста в российской колонии его регулярно отправляли в штрафной изолятор в качестве наказания. В последний раз это произошло в конце июля. За два с половиной года тюрьмы Балух провел в ШИЗО, в общей сложности, около двух месяцев.

Для справки. Фермера Балуха задержали в Криму после обыска в декабре 2016 года. По данным ФСБ, на чердаке его дома были найдены патроны и тротил. 7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.

Напомним, государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма. Им предоставят квартиры в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.