В костюме, с рюкзаком: “Слуга народа” Горенюк приехал в Раду на умном велосипеде

Транспорт нардепа вызывал восхищение у прохожих.

Горенюк приехал на велосипеде в Раду Страна

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” 28-летний Александр Горенюк приехал сегодня на работу в Верховную Раду на умном велосипеде. Об этом сообщает Страна.

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Издание предполагает, что народный депутат приехал на трендовом электровелосипеде компании Xiaomi. Приблизительная стоимость велосипеда этой марки можно равна 17 000 гривен. Транспортное средство способно развивать скорость до 25 км/ч при запасе хода в 45 километров. Велосипед оснащен съемным аккумулятором с 20 батарей Panasonic 18650, на полную зарядку которого придется потратить около 3 часов.

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Этот велосипед способен показывать информацию о поездке в режиме реального времени, поэтому считается "умным устройством".

Xiaomi QiCycle управляется бортовым компьютером и с помощью фирменного приложения для смартфонов на Android и iOS, который показывает основные показатели - пробег, состояние аккумулятора, скорость, настройки.

Стоимость велосипеда 17 тысяч грн Страна

Стоит отметить, что подобный электробайк есть у мэра Киева Виталия Кличко. Он несколько раз “светился” на нем перед камерами.

Напомним, Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде и требовал парковку. Лидер радикалов эффектно появился возле Администрации Президента.

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