Поставки наркотиков в РФ организовал бывший правоохранитель из Луганской области - СБУ

Мероприятия по разоблачению правонарушителей проводились совместно с Государственной пограничной службой Украины.

В Луганской области бывший правоохранитель, житель Новопсковского района организовал канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Вывозили наркотики через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка". Этим занималась невестка организатора. После наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину злоумышленники возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков.

"8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля. Одновременно в местах выращивания, переработки и сортировки наркотических веществ, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке, следователями проведены санкционированные обыски. Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей", - говорится в сообщении.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозку и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 10 сентября, в Николаеве наркотики на 1 млн грн спрятали в орехах.

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