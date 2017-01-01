В Раде поймали первого кнопкодава

Активисты зафиксировали момент нарушения.

В Верховной Раде девятого созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства. Об этом сообщает общественное движение “Чесно”.

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Сообщается, что инцидент случился на сегодняшнем утреннем заседании во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал не только за себя, но и за своего коллегу внефракционного мажоритарщика из той же Донецкой области - Максима Ефимова. По итогу голосования возле фамилии последнего стояла отметка “за”.

Сам Ковалев сначала в комментарии активистам “Чесно” отказался подтверждать факт нарушения Конституции, но после просмотра видео сознался, что действительно кнопкодавил.

(Отношусь к кнопкодавству, - ред.) очень негативно ... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно ... Если взять систему взвешивания грехов, возбуждено за какие периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что уже возбуждено больше... Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…, - ответил Ковалев.

В то же время, нардеп Ефимов, за которого проголосовал его коллега начал отшучиваться на вопросы активистов и попросил отстать от него.

Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку ... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста, - ответил Ефимов.

Что же, Рада - новая, но старые традиции никто не отменял, пока.

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Напомним, нардепы отправили в КСУ закон об увольнении их за прогулы и кнопкодавство. Депутатов смогут уволить также за предоставление коллегам возможности проголосовать вместо них.

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