Сенцов опубликует дневник о 145 днях голодания

Режиссер собирается опубликовать вывезенный из российской тюрьмы ежедневник.

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Бывшему политическому пленнику Кремля Олегу Сенцову удалось вывезти дневник, который он вел в российской тюрьме. Об этом сообщает Укринформ.

“Я начал вести дневник с третьего дня голодания. И писал каждый день, все 145 дней. Все, что происходило, все свои мысли. Писал, не зная, что будет со мной, что будет дальше. Я рисковал, потому что рукописи могли забрать. меня обыскивали каждый день“, - рассказал Сенцов.

“Я вывез свой дневник - это большой прокол российских опергрупп. Ребята, всем большой привет“, - добавил он. По его словам, за годы пребывания в российской тюрьме он написал сценарии, рассказы и книги.

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“15 тетрадей - это не мысли, не вода. Это - уже законченные сценарии, книги, сборники рассказов. Это рукописи, с которыми надо работать дальше. Мне не создавали препятствий. Они знали, что я пишу. Я писал постоянно“, - сказал Сенцов.

Он отметил, что выдаст свой дневник “145 дней“ в следующем году. “Я не люблю о себе говорить, в том числе и о голодании. Я написал дневник “145 дней“. Несколько исписанных тетрадей. Думаю, что в следующем году он будет выдан. Кому интересно, может все прочитать и понять“, - сказал Сенцов.

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Отвечая на вопрос о рассказе “Собака“, Сенцов сказал, что это не экранизируемого. “Если бы я хотел, то написал бы сценарий и снял фильм. Все рассказы из сборника “Жизнь“ не поддаются экранизации“, - отметил он.

Он также поблагодарил журналистов за приглашение на борщ. “Мама очень хорошо готовит борщ, просто не дошли руки. С борщом у нас все хорошо“, - сказал Сенцов.

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Рассказы, вошедшие в сборник “Жизнь“, были написаны режиссером около 10 лет назад.

Ранее Олег Сенцов заверил, что у него никогда не было российского паспорта.

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