"Угрозы нет": На военном полигоне под Харьковом горит торф

На действующем армейском полигоне складов боеприпасов нет, но учения прекратили.

Из-за сухой и жаркой погоды, установившейся в Харьковской области несколько недель назад, на общевойсковом полигоне рядом с поселком Клугино-Башкировка Чугуевского района, произошло самовозгорание торфяников. Об этом сообщает информагентство Минобороны “АрміяInform“.

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Как указано в сообщении, на нескольких отдельных участках полигона начался низовой пожар: горит трава, листья и корни деревьев. Ситуация находится под контролем дежурных пожарных расчетов местной механизированной бригады и подразделений Государственной службы чрезвычайных ситуаций. В локализации и ликвидации торфяного пожара задействовано около 50 человек личного состава и семь единиц техники. Инженерно-саперные подразделения обследуют местность на возможное наличие опасных предметов.

В пресс-службе Минобороны подчеркивают, что на территории полигона нет хранилищ взрывоопасных предметов и веществ. Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет. Тем не менее, занятия по боевой подготовке на полигоне пока приостановлены.

Напомним, Голосеевский район Киева затянуло дымом. За городом горят торфяники и свалки.

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