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Новый "Правопис": В ОАСК поступил уже второй иск с требованием его отмены

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Новое украинское правописание требуют отменить, утверждая, что Кабмин вышел за рамки своих полномочий.
На Кабмин уже дважды подали в суд из-за новой редакции правописания
На Кабмин уже дважды подали в суд из-за новой редакции правописания
пресс-служба ОАСК

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В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск к Кабмину из-за новой редакции украинского правописания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

Суд просят о признании незаконным и отмене постановления правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым был утверждено украинское правописание в новой редакции.

Истец считает, что, принимая обжалуемое постановление, Кабинет министров действовал за пределами своих полномочий. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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В производстве суда уже находится дело по иску к КМУ с таким же требованием. В этом деле судом уже было проведено два подготовительных заседания.

26 июня ОАСК приняли решение рассмотреть иск с требование отменить новый "Правопис".

 

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Теги: Правопис, правописание, Кабмин, иск, ОАСК
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