Новый "Правопис": В ОАСК поступил уже второй иск с требованием его отмены
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В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск к Кабмину из-за новой редакции украинского правописания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.
Суд просят о признании незаконным и отмене постановления правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым был утверждено украинское правописание в новой редакции.
Истец считает, что, принимая обжалуемое постановление, Кабинет министров действовал за пределами своих полномочий. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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В производстве суда уже находится дело по иску к КМУ с таким же требованием. В этом деле судом уже было проведено два подготовительных заседания.
26 июня ОАСК приняли решение рассмотреть иск с требование отменить новый "Правопис".
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