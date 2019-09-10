Без Международного трибунала моряков бы не выдали - адвокат

Обмен бы не состоялся, если бы предыдущая власть не добилась решения по делу о захват украинских кораблей и военных моряков.

Полозов уверен, что судами можно продолжать давить на РФ Facebook Николая Полозова

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Хотя любые решения международных судов в России игнорируют, они могут повлечь введение санкций и принуждать РФ к дальнейшим переговорам. Об этом в интервью УНН рассказал адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов.

"Если в судах будут достигнуты позитивные решения и если на основаниях этих решений будет угроза санкций или санкции, это будет стимулом для России, чтобы идти на уступки в переговорах", - считает он.

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Таким образом, уверен адвокат, без решения Морского трибунала по украинским кораблям и морякам обмен не состоялся бы. "Безусловно. Без решения Морского трибунала ничего бы не было", - подчеркнул Полозов.

Он отметил, что для новой украинской власти остается приоритетом спасение заложников, политических заключенных. "Как и предыдущий президент, так и нынешний ставит в приоритет человеческое измерение. Для меня это очень важно", - говорит адвокат.

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Комментируя выдачу Владимира Цемаха, Полозов пояснил: "Нынешняя власть пользуется наработками, которые были достигнуты прошлыми властями, и, конечно же, эти наработки нельзя растрачивать попусту, в том числе, терять союзников и партнеров Украины"

"Но что касается Цемаха, я не думаю, что он настолько ключевой свидетель для Международного трибунала. Если вопрос освобождения Цемаха был обусловлен освобождением Олега Сенцова, которого Путин очень не хотел отдавать, то, на мой взгляд, эти действия оправданы", - считает он.

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Он также назвал одним из самых важных дел с украинскими заложниками дело "Хизб-ут-Тахрир".

"Это порядка 20 дел и порядка 50 человек, которые по этим обвинениям находятся в тюрьмах, есть дела об экстремизме, дело диверсантов. Все политические заключенные, независимо, какие предъявлены им обвинения, нуждаются в поддержке и защите", - добавил Полозов.

Ранее Николай Полозов также рассказал, почему помогать заложникам в ОРДЛО невозможно.

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