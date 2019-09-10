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Участники топливного рынка просят Кабмин отменить спецпошлины на импорт российского ДТ

Комментариев: 4
Участники топливного рынка просят Кабмин отменить спецпошлины на импорт российского ДТ

Ряд участников топливного рынка Украины обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой отменить установленные предыдущим Кабинетом министров Украины специальные пошлины на импорт поставляемого трубопроводным транспортом российского дизельного топлива.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

В письмах, адресованных премьеру, копиями которых располагает агентство “Интерфакс-Украина“, импортеры нефтепродуктов напоминают, что введенная спецпошлина распространяется не на все дизтопливо российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.

“Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки“, - говорится в письмах.

По мнению авторов обращения, постановление №624 от 17 августа 2019 года в перспективе окажет отрицательное влияние на экономику страны, поскольку может привести к увеличению цены топлива для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта, что повлечет за собой повышение стоимости готовой продукции для конечного потребителя.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года введена спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

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Комментариев (4)
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farfalle    10.09.2019, 17:43
Оценка:  +1
farfalle
Вы там не окуели, небратья??? Сталин просит у Гитлера цены снизить)))
Woodbrother    10.09.2019, 17:19
Оценка:  +1
Woodbrother
Фамилии участников огласите плиз.
Voland1818    10.09.2019, 17:40
Оценка:  -2
Voland1818
Ну узнаешь фамилии и что же далее будешь делать, блохастый?))) Ах ну да, как обычно заплюешь монитор и обосрешься от злости , потрохоботик )))))
VSHIVANKA    10.09.2019, 17:12
Оценка:  -3
VSHIVANKA
А ЩО ЦЭ ТАКЭ ? )))))
ЗИМА БЛИЗКО ?
ЖГИТЕ ПОКРЫШКИ И СКАЖИТЕ ИНТЕНСИВНЕЕ !!! .....))))
СУГС !!!
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