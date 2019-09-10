Сенцова просили дать показания против Кличко или "любой другой фамилии" Майдана

Режиссеру взамен обещали скостить срок в тюрьме почти втрое, но он отказался.

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Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти предлагала ему дать показания против будущего мэра Киева Виталия Кличко и "кого-нибудь" из активистов Майдана. Об этом сообщает НВ.

Предложение поступило от следователя за две недели до выборов президента Украины в 2014 году. В обмен на показания предлагали сократить срок заключения до 7 лет вместо 20-ти.

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"Приходит следователь и говорит: "На тебя свидетельство есть, по-любому сядешь, без вариантов. Но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве. На Кличко или на кого-нибудь еще. Любая фамилия устроит", - заявил Сенцов.

Он добавил, что отказался свидетельствовать и никогда об этом не жалел. По словам режиссера, таким образом Москва пыталась спровоцировать скандал накануне выборов президента Украины.

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Ранее Сенцов рассказал, что в следующем году опубликует свой дневник о 145 днях голодания.

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