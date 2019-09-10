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Сенцова просили дать показания против Кличко или "любой другой фамилии" Майдана

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Режиссеру взамен обещали скостить срок в тюрьме почти втрое, но он отказался.
Сенцова уговаривали поднять скандал против "лидеров" Майдана
Сенцова уговаривали поднять скандал против "лидеров" Майдана
УНИАН

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Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти предлагала ему дать показания против будущего мэра Киева Виталия Кличко и "кого-нибудь" из активистов Майдана. Об этом сообщает НВ.

Предложение поступило от следователя за две недели до выборов президента Украины в 2014 году. В обмен на показания предлагали сократить срок заключения до 7 лет вместо 20-ти.

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"Приходит следователь и говорит: "На тебя свидетельство есть, по-любому сядешь, без вариантов. Но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве. На Кличко или на кого-нибудь еще. Любая фамилия устроит", - заявил Сенцов.

Он добавил, что отказался свидетельствовать и никогда об этом не жалел. По словам режиссера, таким образом Москва пыталась спровоцировать скандал накануне выборов президента Украины.

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Ранее Сенцов рассказал, что в следующем году опубликует свой дневник о 145 днях голодания.

 

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Теги: Сенцов, показания, Кличко, Майдан, РФ, выборы
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    10.09.2019, 18:21
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НАСТАЛО ВРЕМЯ СКАЗОЧНЫХ ИСТОРИЙ.....))))
КСТАТИ , РАЗВЕ ЭТОТ КЛОУН ЗНАЛ КЛИЧКО ИЛИ КАКИЕ-ТО ДРУГИЕ ФАМИЛИИ МАЙДАУНА , А ТЕМ БОЛЕЕ КАКОЙ-ТО КОМПРОМАТ НА НИХ ?! ))))))
SergioS    10.09.2019, 18:27
Оценка:  0
SergioS
Напиши лучше про освобожденных кацапчиков, тебе, твари, это ближе.
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