Бекирову сделали операцию, Сенцов от лечения отказался: как чувствуют себя освобожденные украинцы

Омбудсмен Денисова отчиталась о том, как сегодня чувствуют себя украинцы, вернувшиеся из российского плена.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала детали медицинского обследования бывших узников Кремля, которые в субботу, 7 сентября, вернулись в Украину. Об этом передает Прямый.

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По словам Денисовой, Олег Сенцов отказался от медицинского лечения, попросив положить в клинику его мать. Между тем, Эдему Бекирову уже сделали тяжелую операцию. Другие освобожденные политзаключенные на данный момент находятся под наблюдением медиков.

Освобождены политзаключенные требуют государственной медицинской помощи, в том числе психологической поддержки. Господин Олег (Сенцов, - ред.) был в больнице, но отказался от дальнейшего лечения. Вместо этого он попросил положить в больницу свою маму, сказав, что она - это дорогой для него человек. Следовательно, Людмила Сенцова уже находится в "Феофании". Роман Сущенко пока сдает анализы, делает обследования. Все остальные находятся в больнице. Сегодня сделали очень тяжелую операцию господину Бекиров. Таким образом, все освобождены политзаключенные находятся под наблюдением врачей. Так же и наши моряки также находятся в военном госпитале, проходят обследование, - рассказала Денисова.

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Напомним, государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма. Четырех крымчан, которые вернулись в Украину после обмена, обеспечат квартирами в столице.

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