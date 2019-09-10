Савченко сидела в Раде с грязными ногами на столе

Бывшая нардеп явно сидела в социальных сетях, закинув ноги на стол с пластиковым стаканом и пачкой сигарет.

Савченко закинула ноги на стол в Раде facebook.com/yan.dobronosov

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Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

“Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она - посетитель“, – подписал он фото.

На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.

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Ранее Савченко подалась на биржу труда - бывшая нардеп официально ищет работу через Центр занятости.

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