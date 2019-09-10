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Савченко сидела в Раде с грязными ногами на столе

Комментариев: 6
Бывшая нардеп явно сидела в социальных сетях, закинув ноги на стол с пластиковым стаканом и пачкой сигарет.
Савченко закинула ноги на стол в Раде
Савченко закинула ноги на стол в Раде
facebook.com/yan.dobronosov

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Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла в здание ВР, разулась и закинула грязные ноги на стол. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

“Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она - посетитель“, – подписал он фото.

На опубликованном снимке видны грязные ноги Савченко. Их она закинула на стол, на котором стоит пластиковый стакан с водой, а рядом - пачка сигарет.

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Ранее Савченко подалась на биржу труда - бывшая нардеп официально ищет работу через Центр занятости. 

 

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Теги: ноги, фото, Рада, Верховная Рада, Надежда Савченко
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    10.09.2019, 19:41
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не вода, а водка. Прям кадр из "Омерзительной восьмерки". Надюхе осталось только достать ствол и наблевать на стол.
CasperW    10.09.2019, 19:11
Оценка:  +2
CasperW
- Це правда що вас завербувало ФСБ, коли ви були в Росії?
- Ні, я ще до того була вербанута"
ТТ69    10.09.2019, 18:48
Оценка:  -1
ТТ69
Где она только не сидела.......
Letohradek    10.09.2019, 18:46
Оценка:  +2
Letohradek
Неужели кому либо интересно, чем занимается эта дура?
njkzy_c    10.09.2019, 18:42
Оценка:  +2
njkzy_c
Животное копыта на стол вывалило.
КимЧенПых    10.09.2019, 18:35
Оценка:  +2
КимЧенПых
хули она там? думает куда бимбу заложить?
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