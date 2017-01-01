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Под Житомиром лесные пожары охватили 100 гектаров

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Пожар возник из-за сжигания сухостоя и проведения учений на территории Житомирского военного полигона.
Огонь удалось потушить
Огонь удалось потушить
zt-lis.gov.ua

Лесной пожар в Житомирской области охватил 100 гектаров территории. Огонь удалось потушить. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. 

Пожар возник между селом Богатое и дачным кооперативом Бобривський массив. Местные жители сжигали сухую траву, а порывы ветра и жара поспособствовали распространению огня на площадь в 100 га. На площади, которая выгорела полностью, погибли молодые самостоятельные хвойные деревья, которые могли стать лесом.

Кроме того, пожар возник на территории Житомирского военного полигона в результате проведения учений. Огонь стремительно распространялся в направлении Тригорского лесничества. Усилиями лесной охраны пламя удалось локализовать и лес оно не задело. 

Ранее сообщалось, что на Закарпатье загорелись виноградники, в результате пожара огонь подошел к лесу. 

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Теги: Житомир, пожар, лесной пожар, Житомирская область, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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