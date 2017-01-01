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Рада намерена создать Офис генпрокурора

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Парламент в первом чтении поддержал реформу органов прокуратуры. Согласно ей, будет создан Офис генпрокурора, а военную прокуратуру ликвидируют вообще.
Рада создаст Офис генпрокурора
Рада создаст Офис генпрокурора
glavcom.ua

Верховная Рада намерена создать Офис генерального прокурора после того, как Владимир Зеленский создал Офис президента. За принятие законопроекта №1032 за основу проголосовали 287 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документ предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Также предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Предлагается уменьшить максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставить генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.

Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры, преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.

Прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аттестация будет включать экзамен и собеседование.

Лица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности.

До 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и устанавливается, что генпрокурор утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями, определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров, назначает лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры), определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства, определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам производства и при наличии законных оснований о наложении на него дисциплинарного взыскания или решении о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка объявил, что военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство.

 

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Теги: Генпрокуратура, Рада, Верховная Рада, реформа, ГПУ
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Источник: korrespondent.net

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