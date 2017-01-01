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Зеленский назначил двух замов руководителя Офиса президента

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Посты заняли опытный адвокат и кадровый аппаратчик из администрации предыдущего президента.
Зеленский назначил двух замов руководителя Офиса президента
Зеленский назначил двух замов руководителя Офиса президента
Фото пресс-службы президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента. Соответствующие указы под номерами №675 / 2019 и №676 / 2019 опубликованы на портале главы государства.

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Функции заместителей будут исполнять адвокат Андрей Смирнов и бывший руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации президента Петра Порошенко Игорь Жовква.

Напомним, президент назначил нового главу Ровенской ОГА и дал ему первое поручение. Новоиспеченному губернатору поручено улучшить сеть покрытия мобильной связи в регионе.

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Теги: Офис президента, заместитель, Зеленский
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