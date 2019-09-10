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Геращенко и Разумков устроили перепалку в Раде

Комментариев: 6
Ирина Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны.

Народный депутат Украины от Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала своих коллег от Слуги народа "зелеными человечками". Об этом она заявила с трибуны ВР, передает ТСН.

"Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Заявление Геращенко вызвало бурную реакцию зала.

В свою очередь, председатель парламента Дмитрий Разумков резко ответил на ее слова.

"Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - возмутился он.

После этого трибуну окружили представители фракции Европейская солидарность и обвинили Разумкова в "преследовании" Геращенко, требуя предоставить ей слово.

"Мы видим в этом сессионном зале, как Верховная Рада независимой Украины превращается в парламент АРК Крым. Сейчас весь мир видит, как оппозицию сначала отсадили на "галерку", потом ее захлопуют и перекрикивают и дальше, даже не приняв еще закон с циничным названием "О противодействии прав народных депутатов о законодательной инициативе", его уже выполняют", - добавила Геращенко под возгласы "Ганьба!".

Напомним, сегодня появилось видео, как нардеп-самовыдвиженец с Донбасса Александр Ковалев голосует за себя и своего коллегу Максима Ефимова.

 

 

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Теги: видео, скандал, Рада, Верховная Рада, Ирина Геращенко, Геращенко, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Юрий1    10.09.2019, 21:15
Оценка:  -2
Юрий1
Специалисты в области права, экономики или хозяйственной деятельности, первые четыре года в ВРУ, активно занимаются законотворчеством. Во время второго созыва, они обычно не столь активны, и уже становятся политиками. А если не проходят в третий созыв, то становятся политическими экспертами.
Юрий1    10.09.2019, 21:21
Оценка:  -1
Юрий1
Избирателю,- не нужны политики и политические эксперты. Избирателю нужны продуманные, реально действующие законы, которые на всех действуют одинаково. Не взирая на доходы и должности.
Юрий1    10.09.2019, 20:59
Оценка:  -1
Юрий1
Депутат в ВРУ, должен баллотироваться не более двух созывов. А количество депутатов, нужно сократить до трёх человек от каждой области (юрист, экономист, хозяйственник) плюс один или два депутата от столицы, для того, что бы их количество не было чётным. 24 области + Киев = 73 депутата.
Хулиганка*    10.09.2019, 20:32
Оценка:  -3
Хулиганка*
от этой херащенко и фракции ЕС нужно постоянно ожЫдать различные провокации, оскорбления и истерики. Вспоминаю как раньше они в дудки дудели, свистели. бесновались, рогули, одним словом...
entranceandexit    10.09.2019, 20:17
Оценка:  -2
entranceandexit
самая лучшая работа для... женщины...мыть кастрюли
Letohradek    10.09.2019, 20:28
Оценка:  -3
Letohradek
Ну и на кой хрен ты рекламируешь здесь свою работу? )))
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