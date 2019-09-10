Зеленский назначил двух заместителей Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента. Об этом говорится в соответствующих указах № 675/2019 и № 676/2019 от 10 сентября, сообщил сайт Главы государства.

Так, указом № 675/2019 президент назначил Андрея Александровича Смирнова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Указом № 676/2019 заместителем руководителя Офиса Президента был назначен Игорь Иванович Жовква.

Ранее Зеленский подписал ряд приказов на увольнение. Президент уволил несколько чиновников и утвердил назначения. Также сегодня он ветировал три закона.

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