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Зеленский назначил двух заместителей Богдана

Комментариев: 5
Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента.
Зеленский сделал назначения в руководстве ОПУ
Зеленский сделал назначения в руководстве ОПУ
пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента. Об этом говорится в соответствующих указах № 675/2019 и № 676/2019 от 10 сентября, сообщил сайт Главы государства.

Так, указом № 675/2019 президент назначил Андрея Александровича Смирнова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Указом № 676/2019 заместителем руководителя Офиса Президента был назначен Игорь Иванович Жовква.

Ранее Зеленский подписал ряд приказов на увольнение. Президент уволил несколько чиновников и утвердил назначения. Также сегодня он ветировал три закона.

Стало известно, кто вместе с Богданом был на свадьбе в Сен-Тропе

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Теги: назначение, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    10.09.2019, 21:29
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Это катастрофически мало. Надо каждому из заместителей назначить по 3-4 заместителя. Хохотать, так до устрачки.
tamarakoren    10.09.2019, 21:11
Оценка:  0
tamarakoren
об "Украине думают" ))) ещё двоих-своих пристроил
Андрей_и_Богдан    10.09.2019, 21:20
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Они Их "сделали", снова
Андрей    10.09.2019, 20:42
Оценка:  +4
Андрей
Зеленский назначил двух заместителей человеку Коломойского?
ВосставшийИзБана    10.09.2019, 20:52
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну да. Один заместитель Андрею, а другой - Богдану. И эти замы будут работать, пока Андрей и Богдан будут зажигать где-нибудь в Сан-Тропе.
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