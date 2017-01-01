Директора одного из предприятий, входящего в госконцерн, подозревают в хищении миллиона из бюджета.

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти миллиона гривен директору предприятия Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, который входит в состав госконцерна Укроборонпром. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для ВСУ Минобороны было направлено 917 тысяч грн.

В феврале 2019 года Минобороны и Государственный НИИ химических продуктов заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения. После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и тому подобное.

"Следствием установлено, что директор госпредприятия в течение 2019 года растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Директору предприятия грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В прокуратуре уточнили, что сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению.

Cмотрите фотогалерею: На предприятии Укроборонпрома выявили растрату на миллион

Ранее сообщалось, что Абромавичус назначен главой Укроборонпрома. А сам Укроборонпром переподчинят и оптимизируют.

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