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СМИ узнали, кто возглавит военную прокуратуру

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В Сети появилась фотокопия подписанного Зеленским согласования Виктора Чумака на должность главного военного прокурора.
Виктор Чумак может возглавитиь военную прокуратуру
Виктор Чумак может возглавитиь военную прокуратуру
inforesist.org

Президент Владимир Зеленский подписал согласование назначения народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность главы военной прокуратуры. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ZN.UA.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", - сказано в подписанном президентом документе, фотокопию которого опубликовало издание.

 

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

Также Рябошапка заявил, что военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство.

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Теги: прокуратура, назначение, Матиос
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Источник: korrespondent.net

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