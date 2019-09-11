Итоги 10 сентября: Новые iPhone 11 и курс доллара

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Apple представила три новых iPhone; курс доллара упал ниже 25 гривен. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В новой Раде засекли первое кнопкодавство

В Верховной Раде IX созыва произошел первый случай кнопкодавства. Внефракционный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал вместо другого нардепа на утреннем заседании во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Курс доллара упал ниже 25 гривен

Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

Зеленский на Банковой встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским в Офисе президента. Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан, а также советники Зеленского.

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Проект закона №1012 предусматривает, что нардепы могут отстранить президента “исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления“. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством нардепов.

Apple представила линейку новых iPhone 11

Американская компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11 Pro Max, его “младшая“ модель - iPhone 11 Pro, а также iPhone 11. Также были показаны Apple Watch Series 5.

Дизайн iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 почти полностью повторяет предыдущую линейку. Основные новшества затронули камеры смартфонов. Больших обновлений, например, сканер отпечатков пальцев на экране и поддержку 5G, телефоны не получили.

Трамп уволил советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил накануне советника по нацбезопасности Джона Болтона подать в отставку, так как был не согласен с его позицией по ряду вопросов. При этом Болтон заявил, что сам решил подать в отставку. Белый дом рассматривает десять кандидатов на освободившуюся должность.

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