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По Киевом преступник бросил в полицейских две гранаты

Комментариев: 4
Подозреваемый в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения забаррикадировался в доме и оказал сопротивление правоохранителям.
По Киевом преступник бросил в полицейских две гранаты
© facebook.com/pol.kyivregion
Фото 1/4
  • Мужчину задержали правоохранители
  • Мужчину задержали правоохранители
  • Мужчину задержали правоохранители
  • Мужчину задержали правоохранители
По Киевом преступник бросил в полицейских две гранаты
Мужчину задержали правоохранители
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В Киевской области фигурант уголовного производства бросил в правоохранителей две гранаты при задержании.

Об этом сообщила 10 сентября в Facebook пресс-служба областной полиции.

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"Событие произошло во время задержания лица, который основательно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно, нанесение ножевого ранения. Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать", – сказано в сообщении.

Гранаты не взорвались.

"Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника. Во время неотложного обыска в его доме обнаружены и изъяты два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы", – продолжили в полиции.

Мужчину задержали, правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщалось 9 сентября, под Херсоном в частном дворе взорвалась граната.

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Теги: граната, Киевская область
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Комментариев (4)
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Сеемма    11.09.2019, 09:33
Оценка:  0
Сеемма
Выручайте побратима!
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 09:23
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Опять гранаты!.. Как говорится, угадай страну по новости.
Letohradek    11.09.2019, 08:57
Оценка:  +1
Letohradek
Таких козликов на месте надо ликвидировать!
Шандор    11.09.2019, 09:30
Оценка:  +1
Шандор
Он и пытался, но написано, что гранаты не взорвались.
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