Подозреваемый в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения забаррикадировался в доме и оказал сопротивление правоохранителям.

По Киевом преступник бросил в полицейских две гранаты

По Киевом преступник бросил в полицейских две гранаты

В Киевской области фигурант уголовного производства бросил в правоохранителей две гранаты при задержании.

Об этом сообщила 10 сентября в Facebook пресс-служба областной полиции.

Читай также: В Черкассах женщина носила в пакете оружие и гранату

"Событие произошло во время задержания лица, который основательно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно, нанесение ножевого ранения. Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать", – сказано в сообщении.

Гранаты не взорвались.

"Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника. Во время неотложного обыска в его доме обнаружены и изъяты два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы", – продолжили в полиции.

Мужчину задержали, правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщалось 9 сентября, под Херсоном в частном дворе взорвалась граната.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram