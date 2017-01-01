Рада сегодня рассмотрит 12 законопроектов: В перечне и о незаконном обогащении

Все законопроекты сегодняшней повестки дня будут рассмотрены в первом чтении.

Кроме прочего, парламент рассмотрит 4 проекта постановления о переименовании сел glavcom.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 11 сентября, рассмотрит законопроект №1031 о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение в первом чтении. Соответствующий документ включен в повестку дня парламента.

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Рада сегодня рассмотрит законопроекты №1047 по габаритно-весовому контролю, №1037 о приватизации госимущества, №1059 об отмене паевого участия застройщика в развитии инфраструктуры населенного пункта, №1065 о правовой защите географических названий, №1068 об усовершенствовании законодательства из-за принятия закона о стандартизации, №1052 и №1081 о реформировании норм строительства.

Также в повестке указаны законопроекты:

№1085 о защите прав потребителей финуслуг,

№1070 о реформировании проведения финансовой реструктуризации,

№1057 касательно единого взноса и доходов физлиц,

№1029 об механизмах предотвращения коррупции.

Кроме того, парламент рассмотрит 4 проекта постановления о переименовании сел.

Как сообщалось, 10 сентября, пойманный на кнопкодавстве депутат угрожал журналисту.

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