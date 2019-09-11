"Украина против России": ЕСПЧ решит, контролировала ли Москва Крым до аннексии

В феврале ЕСПЧ перенес слушания по делу на неопределенный срок, но наконец они состоятся.

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Большая палата ЕСПЧ начнет слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Об этом сообщает Европейская правда. Слушания начнутся в 9.15 утра.

Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Украины заявила, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать РФ.

В феврале Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный срок публичных слушаний по делу. Об этом стало известно незадолго до февральского заседания, поэтому решение о таком переносе в столь короткое время было беспрецедентным.

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Суд должен рассмотреть вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Госдумы РФ.

Летом ЕСПЧ определился с датой слушаний по делу Украины против РФ,

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