Первый кнопкодав новой Рады: история получила неожиданное продолжение

Нардеп, пойманный на кнопкодавстве, угрожал журналисту, который зафиксировал его нарушение.

Народный депутат Александр Ковалев, которого уличили в кнопкодавстве, угрожал журналисту организации “ЧЕСНО” и обещал, что они “еще встретятся”. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

Читай также: Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками"

После того, как журналист Александр Салиженко показал видео, на котором зафиксировано нарушение процедуры голосования со стороны нардепа Ковалева, и попросил его прокомментировать, народный избранник начал угрожать журналисту.

По предварительной информации, Ковалев подошел к журналисту в кулуарах парламент, спросил его, зачем тот обнародовал видео с фактом кнопкодавства, затем он сфотографировал его. Фото отослал неизвестному человеку в мессенджере. На вопрос о том, можно ли это расценивать, как угрозу, Ковалев ответил:

Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим.

Читай также: Нардепы отправили в КСУ закон об увольнении их за прогулы и кнопкодавство

Организация “ЧЕСНО” расценивает этот жест нардепа, как угрозу и заявила об этом инциденте в правоохранительные органы.

Напомним, в Раде поймали первого кнопкодава. Активисты зафиксировали момент нарушения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram