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Первый кнопкодав новой Рады: история получила неожиданное продолжение

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Нардеп, пойманный на кнопкодавстве, угрожал журналисту, который зафиксировал его нарушение.
Ковалев угрожал журналисту
Ковалев угрожал журналисту
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Народный депутат Александр Ковалев, которого уличили в кнопкодавстве, угрожал журналисту организации “ЧЕСНО” и обещал, что они “еще встретятся”. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

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После того, как журналист Александр Салиженко показал видео, на котором зафиксировано нарушение процедуры голосования со стороны нардепа Ковалева, и попросил его прокомментировать, народный избранник начал угрожать журналисту.

По предварительной информации, Ковалев подошел к журналисту в кулуарах парламент, спросил его, зачем тот обнародовал видео с фактом кнопкодавства, затем он сфотографировал его. Фото отослал неизвестному человеку в мессенджере. На вопрос о том, можно ли это расценивать, как угрозу, Ковалев ответил:

Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим.

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Организация “ЧЕСНО” расценивает этот жест нардепа, как угрозу и заявила об этом инциденте в правоохранительные органы.

Напомним, в Раде поймали первого кнопкодава. Активисты зафиксировали момент нарушения.

 

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Теги: кнопкодавство, угрозы, нардеп, Ковалев
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