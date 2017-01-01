Первый кнопкодав новой Рады: история получила неожиданное продолжение
Народный депутат Александр Ковалев, которого уличили в кнопкодавстве, угрожал журналисту организации “ЧЕСНО” и обещал, что они “еще встретятся”. Об этом сообщается на сайте общественной организации.
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После того, как журналист Александр Салиженко показал видео, на котором зафиксировано нарушение процедуры голосования со стороны нардепа Ковалева, и попросил его прокомментировать, народный избранник начал угрожать журналисту.
По предварительной информации, Ковалев подошел к журналисту в кулуарах парламент, спросил его, зачем тот обнародовал видео с фактом кнопкодавства, затем он сфотографировал его. Фото отослал неизвестному человеку в мессенджере. На вопрос о том, можно ли это расценивать, как угрозу, Ковалев ответил:
Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим.
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Организация “ЧЕСНО” расценивает этот жест нардепа, как угрозу и заявила об этом инциденте в правоохранительные органы.
Напомним, в Раде поймали первого кнопкодава. Активисты зафиксировали момент нарушения.
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