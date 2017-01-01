В Донецкой области в песчаном карьере погиб ребенок

Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.

Слоем песка засыпало двухлетнего ребенка в карьере в Доброполье Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

Во вторник, в 19:05, в службу спасения "101" сообщили, что в Доброполье в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.

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"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июле в Ровенской области на песчаном карьере засыпало детей.

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