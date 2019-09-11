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Разумков поделился лайфхаком, как остаться нормальным человеком в политике

Комментариев: 3
Спикер Верховной Рады придумал свой способ, чтоб не потерять связь с реальностью.
Разумков поделился секретом
Разумков поделился секретом
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Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что новоиспеченный чиновник быстро теряет связь с реальностью и людьми. Поэтому важно оставаться нормальным человеком в политике. Об этом он пишет в блоге для УП.

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Разумков отметил, что “как вино пропитывает собой деревянную бочку, так и государственная служба деформирует человека”. 

Новоиспеченный чиновник быстро теряет связь с реальностью и людьми. И эта потеря связи – очень опасный вирус. За недолгую историю независимой Украины он успел "скосить" не одного президента, спикера и премьера. Каждый из нас наблюдал "историю болезни". Сначала ты забываешь о своих обещаниях. Затем убеждаешь себя, что твой собственный план лучше запроса твоих избирателей. Повышаешь голос, когда с тобой не соглашаются. В лучшем случае все заканчивается проигранными выборами. В худшем - бегством из страны, - отметил Разумков.

Между тем, у политика есть свой лайфхак, как остаться нормальным человеком в политике. Он пользуется нехитрым способом и он работает.

Как не подхватить этот вирус? У меня для этого есть свой лайфхак. Я всегда мысленно пытаюсь объяснять себе человеческим языком: что, собственно, происходит? О чем этот закон с длинным сложным названием? Что именно изменится в жизни людей после его принятия? Не можешь дать такое объяснение? Значит, сам не понимаешь, - добавил Разумков.

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Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции "югендом" и "зелеными человечками". Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

 

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Теги: Разумков, ВР, парламент, лайфхак
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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 10:21
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
На самом деле рецепт прост: ездить на общественном транспорте и жить на среднюю зарплату труженика. А лучше - на его пенсию!
Всё гениальное - просто!
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 10:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
После поездок на нашем общественном транспорте очень трудно оставаться нормальным человеком.
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 10:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"как остаться нормальным человеком"

Остаться? А он был нормальным?
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