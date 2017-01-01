Для всех, кто любит МИНИ

Вкусная еда дарит нам не только насыщение и силы, но способна воодушевить, приподнять настроение. Особенно, если она приготовлена с любовью, с удовольствием. Вот почему все чаще на вопрос украинцев, почему они выбирают сосиски “МИНИ“ от ТМ Бащинский, те отвечают “Потому что люблю“.

“МИНИ“ от Бащинского есть за что полюбить. Во-первых, потребители оценили состав продукта, его приятную текстуру и замечательный вкус. А особенно то, что сосиски уже без оболочки.

Во-вторых - и это очень важное преимущество “МИНИ“ над остальными марками - очень располагает форма подачи продукта. Производитель точно рассчитал совершенный вес и объем сосисок, теперь каждую сосиску можно сразу сьесть с упаковки без варки, потому что они уже готовы.

Это позволяет использовать “МИНИ“ для создания новых блюд, где такой привычный продукт как сосиски, проявляется совершенно по-новому. Мир кулинарных клише, похоже, оставлен далеко позади - везде, где появляются “МИНИ“, рождается новый кулинарный шедевр.

С “Мини“ можно вкусно перекусить, приготовить незабываемый завтрак или наполненный любовью и заботой обед.

Рассказать о “МИНИ“ потребителям помогла синергия бренд-команды ТМ Бащинский и двух креативных агентств: TBWA\Ukraine и Rockets Growth Research&Development, в результате чего появилась рекламная кампания и это уже третья серия про “Мини“ - “Потому что люблю“.

Приглашаем к просмотру!

P.S. Почему “МИНИ“ от Бащинского, потому что люблю!

ТМ Бащинський

Руководитель отдела МКИ: Михаил Борисович Бащинский

Руководитель отдела продаж и маркетинга: Евгения Родина

Менеджер по маркетингу и рекламе: Алиса Хоменко​