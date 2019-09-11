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В Днепре ночью горел торговый центр: обвиняют футбольных фанов

Комментариев: 1
Загорелась обшивка здания.
Горела обшивка здания
Горела обшивка здания
Информатор

Сегодня, 11 сентября, около часа ночи в Днепре загорелся торговый центр “Мириада” на проспекте Поля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Бригада пожарных боролась с огнем на протяжении двух часов. 

По информации ГСЧС, загорелась обшивка здания. Несмотря на усилия огнеборцев обшивка успела сгореть до самой крыши. 

Жители соседнего дома считают виноватыми в неумышленном поджоге футбольных болельщиков. По словам очевидцев, футбольные фаны тушили об обшивку сигареты. Между тем, эта версия пока не нашла подтверждений и остается только лишь догадками. Выяснением обстоятельств возгорания занимается полиция.

Огонь тушили два часа
Огонь тушили два часа
Информатор

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога. Полиция проводит необходимые проверки и экспертизы.

Напомним, Голосеевский район Киева затянуло дымом: за городом горят торфяники и свалки. В этом районе столицы сегодня не было пожаров.

 

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Теги: пожар, Днепр, фаны, футбол, обшивка
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    11.09.2019, 10:41
Оценка:  0
Люблю_Украину
судя по фото кондера думаю можно уже обозначить круг виновных)
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