В Днепре ночью горел торговый центр: обвиняют футбольных фанов

Загорелась обшивка здания.

Сегодня, 11 сентября, около часа ночи в Днепре загорелся торговый центр “Мириада” на проспекте Поля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Бригада пожарных боролась с огнем на протяжении двух часов.

По информации ГСЧС, загорелась обшивка здания. Несмотря на усилия огнеборцев обшивка успела сгореть до самой крыши.

Жители соседнего дома считают виноватыми в неумышленном поджоге футбольных болельщиков. По словам очевидцев, футбольные фаны тушили об обшивку сигареты. Между тем, эта версия пока не нашла подтверждений и остается только лишь догадками. Выяснением обстоятельств возгорания занимается полиция.

Огонь тушили два часа Информатор

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога. Полиция проводит необходимые проверки и экспертизы.

Напомним, Голосеевский район Киева затянуло дымом: за городом горят торфяники и свалки. В этом районе столицы сегодня не было пожаров.

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