В Раде объяснили блокировку поездки депутатов в ПАСЕ

Говорят, нужно было убедиться, что "старая делегация" и "новая" Рада "созвучно оценивают" отчет по Крыму.

В Раде объяснили блокирование поездки депутатов на комитет ПАСЕ, где рассмотрят отчет по Крыму EPA/UPG

Документы на командировки депутатов в Страсбург на заседание, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму, уже подписаны. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко на своей странице в Facebook в среду, 11 сентября.

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По словам нардепа, у главы Верховной Рады есть право не подписывать командировку депутата во время пленарной сессии, но в нынешней ситуации дело в другом.

Нужно было убедиться, что государство Украина, ее "старая делегация" и "новая" Верховная Рада созвучно оценивают обсуждаемый в комиссии по недискриминации документ. Возникла потребность убедиться, что представители "старой" делегации не просто с восторгом хвалят свою инициативу - доклад о положении крымских татар в оккупации, но внимательно ознакомятся с текстом, заметят в нем те угрозы, которые заметили профессионалы, и что будет выработан общий подход к тому, как не дать сделать этот доклад хуже, - написал нардеп от Слуги народа Еременко.

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Он также добавил, что сейчас все позиции согласованы, а документы на командировку подписаны.

Напомним, что ранее Разумков "не пускал" нардепов в ПАСЕ: новая делегация Украины еще не сформирована, а членам старой глава парламента не подписывал командировку.

Напомним, депутатов смогут обыскивать и прослушивать без санкции ВР. Рада принята изменения в УПК в первом чтении и сократила сроки рассмотрения закона во втором.