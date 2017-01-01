Сенцов признался, почему не любит общаться с журналистами

Освобожденный украинец прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию.

Бывший узник Кремля Олег Сенцов откровенно сознался, что не любит интервью, поскольку журналисты либо задают банальные вопросы, либо слишком глубоко залезают к нему в душу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Сенцов прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию. Он поблагодарил всех организаторов и журналистов, но уровень вопросов представителей медиа режиссер не охарактеризовал позитивно.

Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные. Это одна из причин, почему я не люблю интервью: спрашивают о какой-то банальщине или напротив, пытаются ковыряться у тебя в душе как в собственном кармане, - отметил Сенцов.

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В то же время Сенцов отметил, что каждый журналист спросил у него то, что хотел спросить. Он отметил, что он уважает “право простого народа писать о нем гадости”.

Каждый журналист спрашивал о то, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете. Всем добра! - добавил он.

Напомним, Сенцова просили дать показания против Кличко или "любой другой фамилии" Майдана. Режиссеру взамен обещали скостить срок в тюрьме почти втрое, но он отказался.

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