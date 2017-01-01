Половина Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе

Ведутся ремонтные работы.

Во Львове в среду, 11 сентября, случилась масштабная авария на водопроводе, без воды остаются около 300 000 человек из 700 000 проживающих в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Авария произошла около 04:00 11 сентября на ул. Демнянской, прорвало трубу диаметром 350 мм на глубине 4 метра. В результате аварии полностью без водоснабжения остался крупнейший район Львова - Сиховский, а также Франковский район и часть Зализнычного района.

Ведутся ремонтные работы, ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 12 сентября.

Как сообщалось 4 сентября, пруд на киевских Осокорках стал красного цвета.

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