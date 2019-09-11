Зеленский представил Пристайко и пошутил о “захвате здания МИД”

Президент представил нового главу МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Министерства иностранных дел Вадима Пристайка коллективу ведомства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читай также: Зеленский встретился с Коломойским

Зеленский заявил, что ведомство получило профессионального руководителя, который много раз помогал ему лично принимать важные государственные решения.

Я знаю Вадима очень много лет, работаю с ним около четырех месяцев. Я очень доволен нашей работой. Иногда бывают сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки со сложными людьми, в течение которых и после которых нам нужно было решать за одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал. Я благодарен ему, - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что немного завидует МИД, поскольку ведомство расположилось в очень выгодном месте и заняло очень красивое здание.

Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете - мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет, - пошутил Зеленский.

Читай также: Необычный кортеж Зеленского комментируют пользователи сети

В свою очередь, Пристайко также пошутил, отметил, что у него есть “короткая речь минут на 45“ - но он не будет ее произносить, потому что президент задал новую планку продолжительности речей.

Напомним, Зеленский назначил двух замов руководителя Офиса президента. Посты заняли опытный адвокат и кадровый аппаратчик из администрации предыдущего президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram