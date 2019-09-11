Комитет предложить Раде новые варианты ЦИК от Зеленского

Комитет по вопросам организации госвласти порекомендует власти принять представления Зеленского о ЦИК.

Читай также: Зеленский собирается вот-вот распустить ЦИК - СМИ

Сегодня Комитет ВР по вопросам организации государственной власти будет рекомендовать для рассмотрения представления президента Владимира Зеленского об изменении состава Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

“Сегодня, думаю примем решение, будем рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос, и уже парламент непосредственно примет окончательное решение”, — сообщил замглавы комитета Александр Качура.

Читай также: Заместители главы ЦИК заработали в августе по полмиллиона гривен

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предполагает, что парламент может рассмотреть и поддержать вопрос роспуска и переназначения состава ЦИК на этой неделе.

Напомним, ранее СМИ написали подробности представления Владимира Зеленского о роспуске ЦИК.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram