Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Комитет предложить Раде новые варианты ЦИК от Зеленского

Комментариев: 1
Комитет по вопросам организации госвласти порекомендует власти принять представления Зеленского о ЦИК.
Раде предложат новые варианты состава ЦИК
Раде предложат новые варианты состава ЦИК
УНИАН

Читай также: Зеленский собирается вот-вот распустить ЦИК - СМИ

Сегодня Комитет ВР по вопросам организации государственной власти будет рекомендовать для рассмотрения представления президента Владимира Зеленского об изменении состава Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

“Сегодня, думаю примем решение, будем рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос, и уже парламент непосредственно примет окончательное решение”, — сообщил замглавы комитета Александр Качура.

Читай также: Заместители главы ЦИК заработали в августе по полмиллиона гривен

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предполагает, что парламент может рассмотреть и поддержать вопрос роспуска и переназначения состава ЦИК на этой неделе.

Напомним, ранее СМИ написали подробности представления Владимира Зеленского о роспуске ЦИК.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: комитет, Рада, ЦИК, состав, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:06
Оценка:  0
Lyonya-Space
"Комитет предложитЬ Раде" - ну вы в этом БэМэ и акыны!...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь