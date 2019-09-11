На выезде из Крыма поймали сепаратиста с позывным "Коршун"

Мужчина принимал участие в захвате органов власти в Донецкой области, дежурил на блок-посту сепаратистов.

На выезде из Крыма поймали боевика ДНР Кадр из видео

Во вторник, 10 сентября, на пункте пропуска “Чонгар“ при выезде из оккупированного Крыма украинскими пограничниками был задержан 35-летний мужчина, воевавший против украинских сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Бывший боевик, имевший ранее позывной “Коршун“, был задержан в ходе проведения фильтрационно-проверочных мероприятий на административной границе с Крымом. Начиная с 2014 года данный гражданин участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также в составе “русской православной армии“ дежурил на одном из блокпостов при въезде в Донецк.

По словам самого боевика, со временем он разочаровался в идеях “русского мира“ и выехал на заработки в Россию.

Напомним, правозащитник рассказал, почему помогать заложникам в ОРДЛО невозможно. На оккупированной территории действуют “бандитские законы“, поэтому правовая помощь там невозможна.

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