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На выезде из Крыма поймали сепаратиста с позывным "Коршун"

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Мужчина принимал участие в захвате органов власти в Донецкой области, дежурил на блок-посту сепаратистов.
На выезде из Крыма поймали боевика ДНР
На выезде из Крыма поймали боевика ДНР
Кадр из видео

Во вторник, 10 сентября, на пункте пропуска “Чонгар“ при выезде из оккупированного Крыма украинскими пограничниками был задержан 35-летний мужчина, воевавший против украинских сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Бывший боевик, имевший ранее позывной “Коршун“, был задержан в ходе проведения фильтрационно-проверочных мероприятий на административной границе с Крымом. Начиная с 2014 года данный гражданин участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также в составе “русской православной армии“ дежурил на одном из блокпостов при въезде в Донецк.

По словам самого боевика, со временем он разочаровался в идеях “русского мира“ и выехал на заработки в Россию.

Напомним, правозащитник рассказал, почему помогать заложникам в ОРДЛО невозможно. На оккупированной территории действуют “бандитские законы“, поэтому правовая помощь там невозможна.

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Теги: сепаратист, боевик ДНР, Госпогранслужба, Крым
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    11.09.2019, 12:40
Оценка:  0
Хитрый-Лис
ГроЖданина ДЕРЛЯНДИИ?
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