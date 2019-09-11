ВСУ закупят для танкистов новую форму из огнеупорной ткани

Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей.

Специальный костюм танкисты будут надевать во время выполнения боевых задач Facebook/ Сухопутні війська ЗС України

В Украине для танкистов планируют сшить новые боевые костюмы, которые сейчас тестируют военнослужащие одной из бригад.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.

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Уточняется, что главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, - надежно защитить танкистов от огня. Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильную антистатику. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи.

“Важно, чтобы костюм имел такие свойства, чтобы в случае возникновения огня танкист за 10 секунд выбрался из боевой машины без ожогов. Мы обязательно учтем все замечания от наших танкистов, в следующем месяце завершат тестирование нового изделия“, - рассказал начальник отдела разработки специального защитного снаряжения Роман Козулин.

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Костюм танкисты будут надевать во время выполнения боевых задач. Всю партию планируют сшить в зеленом цвете. Предварительная стоимость одного костюма - около 6 тысяч гривен. Кроме защитного костюма для экипажей боевых машин, военно-исследовательские испытания прошли изделия для пожарных подразделений: шлемы, маски и перчатки.

После военно-исследовательских испытаний, устранения выявленных недостатков, проведения сертификации, костюм закупят для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, ВСУ показали, как готовят танкистов.

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