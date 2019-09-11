Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ закупят для танкистов новую форму из огнеупорной ткани

Комментариев: 1
Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей.
Специальный костюм танкисты будут надевать во время выполнения боевых задач
Специальный костюм танкисты будут надевать во время выполнения боевых задач
Facebook/ Сухопутні війська ЗС України

В Украине для танкистов планируют сшить новые боевые костюмы, которые сейчас тестируют военнослужащие одной из бригад. 

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.

Читай также: Экс-глава Генштаба уволен с военной службы

Уточняется, что главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, - надежно защитить танкистов от огня. Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильную антистатику. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи.

“Важно, чтобы костюм имел такие свойства, чтобы в случае возникновения огня танкист за 10 секунд выбрался из боевой машины без ожогов. Мы обязательно учтем все замечания от наших танкистов, в следующем месяце завершат тестирование нового изделия“, - рассказал начальник отдела разработки специального защитного снаряжения Роман Козулин.

Читай также: Пехотинцы учатся прыгать с парашютом с 8000 метров и в темноте

Костюм танкисты будут надевать во время выполнения боевых задач. Всю партию планируют сшить в зеленом цвете. Предварительная стоимость одного костюма - около 6 тысяч гривен. Кроме защитного костюма для экипажей боевых машин, военно-исследовательские испытания прошли изделия для пожарных подразделений: шлемы, маски и перчатки.

После военно-исследовательских испытаний, устранения выявленных недостатков, проведения сертификации, костюм закупят для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, ВСУ показали, как готовят танкистов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: танкисты, ВСУ, форма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ЗаУкраину    11.09.2019, 12:39
Оценка:  0
ЗаУкраину
...и перевести в категорию ИНВЕНТАРНОЕ ИМУЩЕСТВО...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь