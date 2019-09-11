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Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов

Комментариев: 5
Президент отметил указ пятого президента Порошенко.
Зеленский отменил указ Порошенко
Зеленский отменил указ Порошенко
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о присвоении дипломатических рангов народным депутатам от фракции Петра Порошенко “Европейская солидарность”. Об этом говорится в Указе главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Зеленский лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов.

Президент отменил указ о присвоении дипломатических рангов двух народным депутатам, как тот, который выдан безосновательно.

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Напомним, СМИ опубликовали детали представления Зеленского о роспуске ЦИК. В представлении он указывает, что Комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость“. В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

 

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Теги: Арьев, Зеленский, Герасимов, указ, дипломатические ранги
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Комментариев (5)
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ЗаУкраину    11.09.2019, 12:38
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Давно пора было уродцев лишить головы...
lusyika    11.09.2019, 12:24
Оценка:  -3
lusyika
Обіс*алось зельцман??? Перелякалось, що за кордоном узнають, що воно гів*о???!!!!
asfd0    11.09.2019, 12:23
Оценка:  +3
asfd0
По больше бы таких отмен барыжьих указов.
Антибес    11.09.2019, 12:08
Оценка:  +1
Антибес
Правильное решение,Зе!
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:03
Оценка:  -2
Lyonya-Space
А что значит "отметил указ'?
Отметил знаком почёта?
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