Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов

Президент отметил указ пятого президента Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о присвоении дипломатических рангов народным депутатам от фракции Петра Порошенко “Европейская солидарность”. Об этом говорится в Указе главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Зеленский лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов.

Президент отменил указ о присвоении дипломатических рангов двух народным депутатам, как тот, который выдан безосновательно.

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Напомним, СМИ опубликовали детали представления Зеленского о роспуске ЦИК. В представлении он указывает, что Комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость“. В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

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