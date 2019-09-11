ГБР завело дело на Порошенко из-за долгого неназначения судей

Такое бездействие привело к утрате госбюджетом 388 млн грн на выплаты денег судьям, чьи полномочия закончились.

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Государственное бюро расследований по заявлению гражданина завело дело по признакам злоупотребления служебным положением и вмешательства в работу судебных органов, говорится в постановлении суда.

Уголовное производство зарегистрировано 3 июля 2019 по факту возможного совершения экс-президентом Петром Порошенко и другими чиновниками преступлений.

Им вменяют несвоевременное назначение судей на должности, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты из госбюджета зарплаты судьям, которые в тот момент фактически не работали.

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Согласно письму Государственной судебной администрации от 01 августа 2019 года, судьям, у которых закончились судейские полномочия, выплачено в целом 387,96 млн грн.

Действия президента привели также к затруднению доступа к правосудию. Суд же, согласно постановлению, предоставил следователям ГБР доступ к документам территориального управления Государственной судебной администрации по размеру судейского вознаграждения.

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Ранее Петра Порошенко также планировали допросить о делу о вмешательстве в работу ОАСК.

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