ГБР завело дело на Порошенко из-за долгого неназначения судей
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Государственное бюро расследований по заявлению гражданина завело дело по признакам злоупотребления служебным положением и вмешательства в работу судебных органов, говорится в постановлении суда.
Уголовное производство зарегистрировано 3 июля 2019 по факту возможного совершения экс-президентом Петром Порошенко и другими чиновниками преступлений.
Им вменяют несвоевременное назначение судей на должности, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты из госбюджета зарплаты судьям, которые в тот момент фактически не работали.
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Согласно письму Государственной судебной администрации от 01 августа 2019 года, судьям, у которых закончились судейские полномочия, выплачено в целом 387,96 млн грн.
Действия президента привели также к затруднению доступа к правосудию. Суд же, согласно постановлению, предоставил следователям ГБР доступ к документам территориального управления Государственной судебной администрации по размеру судейского вознаграждения.
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Ранее Петра Порошенко также планировали допросить о делу о вмешательстве в работу ОАСК.
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