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ГБР завело дело на Порошенко из-за долгого неназначения судей

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Такое бездействие привело к утрате госбюджетом 388 млн грн на выплаты денег судьям, чьи полномочия закончились.
Порошенко вменяют несвоевременное назначение судей на должности, повлекшее тяжкие последствия
Порошенко вменяют несвоевременное назначение судей на должности, повлекшее тяжкие последствия
УНИАН

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Государственное бюро расследований по заявлению гражданина завело дело по признакам злоупотребления служебным положением и вмешательства в работу судебных органов, говорится в постановлении суда.

Уголовное производство зарегистрировано 3 июля 2019 по факту возможного совершения экс-президентом Петром Порошенко и другими чиновниками преступлений.

Им вменяют несвоевременное назначение судей на должности, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты из госбюджета зарплаты судьям, которые в тот момент фактически не работали.

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Согласно письму Государственной судебной администрации от 01 августа 2019 года, судьям, у которых закончились судейские полномочия, выплачено в целом 387,96 млн грн.

Действия президента привели также к затруднению доступа к правосудию. Суд же, согласно постановлению, предоставил следователям ГБР доступ к документам территориального управления Государственной судебной администрации по размеру судейского вознаграждения.

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Ранее Петра Порошенко также планировали допросить о делу о вмешательстве в работу ОАСК.

 

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Теги: Порошенко, судьи, ГБР, производство, суд
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Комментариев (2)
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Антибес    11.09.2019, 12:40
Оценка:  0
Антибес
Педрила шоколадный должен или сидеть в тюрьме до конца своего никчёмного существования.Или лежать в могиле!
Woodbrother    11.09.2019, 12:25
Оценка:  -1
Woodbrother
Обследуйте кто нибудь этого Трубу на предмет психической адекватности. По моему мужичек реально крышей поехал.
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