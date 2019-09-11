Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного

Константин Котов, месяцами помогавший пленным украинцам, в августе сам оказался в российской тюрьме.

Освобожденные из российского плена украинские моряки собрали деньги для помощи российскому политзаключенному Константину Котову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

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По его словам, в течение долгих месяцев Котов всячески помогал украинским морякам: собирал для них передачи, приходил на суды, устраивал пикеты в их поддержку. В августе Константина арестовали и обвинили по репрессивной статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов). Всего через неделю после задержания его приговорили к 4 годам колонии за нарушения при проведении трех митингов весной 2019 года.

Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобождённые украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову. В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме, - написал Полозов.

В помощь российскому политзаключенному украинцы собрали 12400 гривен и 25850 российских рублей.

Напомним, адвокат украинских моряков заявил, что без Международного трибунала Россия их бы не выдала. В Кремле побоялись новых санкций из-за пленных моряков.

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