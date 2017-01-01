"Наша Ряба" открывает двери "Школы здорового перекуса"!

Бренд “Наша Ряба“, принадлежащий Агроиндустриальному холдингу МХП, начал новый масштабный социальный проект, призванный научить родителей обеспечить детям правильное питание в школе. Вкусные и полезные рецепты преподавателя “Школы здорового перекуса от“ Нашей Рябы детского гастроэнтеролога, педиатра, доктора медицинских наук Натальи Чернеги защитят ребенка не только от расстройств желудочно-кишечного тракта, но и помогут ей выдержать нагрузку школьной программы.

До 1 сентября компания МХП подготовила украинским школьникам и их родителям приятный и полезный сюрприз начала работу “Школа здорового перекуса“ от любимого бренда украинцев “Наша Ряба“.

Сегодня в Украине обучается около 4 млн школьников. Лишь часть из них питается три раза в день. Остальные дети, как правило, принимает пищу не по расписанию, а когда придется. Проблему усугубляет тот факт, что в современных школьных столовых качество питания крайне низкое, а родительские бутерброды, как говорится в сухомятку, лишь дополняют статистику заболеваний подростков на гастриты и другие опасные расстройства желудочно-кишечного тракта.

“Правильная организация питания учащихся может помочь в решении проблем со здоровьем, возникающих именно в подростковом возрасте. Очень важно обеспечить организм школьников всеми необходимыми ресурсами и компонентами не только для здорового роста и развития ребенка, но и для того, чтобы он смог нормально переносить нагрузки учебных программ, которые становятся все более тяжелыми”, - рассказала Наталья Чернега, ведущая проекту.

Врач сказала, что для многих семей актуальной темой является вопрос, как собрать ребенка в школу и что дать для перекуса. Именно поэтому важно подходить к их решению весьма взвешенно и с определенным багажом знаний.

“Правильное питание гарантия качества жизни ребенка на долгие годы вперед. И если дома мама может позаботиться о здоровом и своевременном питании своего чада, то в школе сделать это крайне проблематично. Однако если предложить малышу взять с собой вкусный, полезный и здоровый перекус, он точно его съест. Появятся силы на обучение, ребенок сосредоточится на предмете. Ему ничто не помешает усваивать новые знания”, - подчеркнула Наталья Чернега.

Амбассадор “Школы здорового перекуса от“ Нашей Рябы рассказала, что во время этого уникального проекта будут проводить уроки вкусных рецептов. Лучшие специалисты расскажут о правильных перекусах, роль витаминов и минералов для развития организма ребенка и оказывать множество другой полезной информации.

Сейчас проект стартовал на официальном веб-сайте “Нашей Рябы“ и в социальных сетях. В ближайшее время появится телевизионная программа по приготовлению быстрой и вкусной пищи для школьников, в торговых центрах и местах общественного отдыха будут проводить мастер-классы.

“Агроиндустриальный холдинг МХП является социально ответственной компанией. Мы очень серьезно подходим к решению многих актуальных проблем общества. Стараемся делать все возможное для сохранения и охраны окружающей среды, повышения качества жизни людей и употребления свежей безопасной пищи, заботимся о здоровом развитии наших детей. Мы очень благодарны ведущим ученым и врачам, которые с радостью согласились принять участие в этом важном проект”, - отметила Марина Сергиенко, директор департамента маркетинга МХП.