В Константиновке на улице нашли сумку с боеприпасами и тротилом
В одном из населенных пунктов Донецкой области в сумке, оставленной на улице на окраине города, находились 10 гранат, более тысячи патронов, шесть тротиловых шашек и взрыватели.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
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“Взрывоопасный арсенал нашел местный житель и сообщил полицейским. На месте работала следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции“, - сообщили в полиции.
Взрывчатку и боеприпасы сотрудники ГСЧС забрали для дальнейшей утилизации.
Всего с начала года полицейские Донетчины изъяли 537 гранат, 112 единиц огнестрельного оружия и 80 кг взрывчатых веществ.
Как сообщалось 5 сентября, под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде.
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