В Константиновке на улице нашли сумку с боеприпасами и тротилом

Взрывчатку и боеприпасы утилизируют сотрудники ГСЧС.

Опасная "находка" находилась в километре от жилых домов police.dn.ua

В одном из населенных пунктов Донецкой области в сумке, оставленной на улице на окраине города, находились 10 гранат, более тысячи патронов, шесть тротиловых шашек и взрыватели.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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“Взрывоопасный арсенал нашел местный житель и сообщил полицейским. На месте работала следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции“, - сообщили в полиции.

Взрывчатку и боеприпасы сотрудники ГСЧС забрали для дальнейшей утилизации.

Всего с начала года полицейские Донетчины изъяли 537 гранат, 112 единиц огнестрельного оружия и 80 кг взрывчатых веществ.

Как сообщалось 5 сентября, под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде.

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