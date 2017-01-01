На Буковине пограничники задержали контрабандистов с мотодельтапланом

Преступники намеревались переправлять сигареты в Румынию по воздуху.

В ночь на среду, 11 сентября, в Новоселицком районе Черновицкой области пограничники задержали группу граждан, осуществлявших подготовку к переправке партии сигарет через границу в Румынию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Как проинформировали в ведомстве, место базирования летательного аппарата было обнаружено в 30 км от границы в ходе поисковых мероприятий сводной группой пограничников. Рядом с мотодельтапланом, который злоумышленники как раз готовили ко взлету, были также выявлены канистры с горючим, GPS-навигатор с проложенным маршрутом полета через границу и 6 ящиков сигарет, которые должны были отправиться в Румынию на этом летательном аппарате.

В пресс-службе пограничного ведомства отметили, что граница с Румынией остается активным участком, через который контрабандисты пытаются перемещать табачные изделия. Малая авиациях при этом используется достаточно часто, поскольку обнаружить места базирования и взлета подобных летательных аппаратов очень сложно. В подавляющем большинстве случаев они находятся на значительном удалении от самой границы.

Напомним, вчера пограничники обнаружили на Буковине целый нелегальный трубопровод. Через него контрабандисты планировали переправлять сигареты в Румынию.

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