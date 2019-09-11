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В Харькове администратор поликлиники разбила голову уличному музыканту

Комментариев: 12
Инцидент произошел на улице Сумской.
Женщина "выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги"
Женщина "выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги"
соцсети

В центре Харькова администратор консультационной поликлиники напала на уличного музыканта, разбив ему голову.

Об инциденте в социальных сетях сообщается на страничке "Харьков 1654".

Инцидент произошел возле медучреждения, расположенного рядом с "Градусником" (огромный термометр размещен на здании по ул. Сумской, 1 возле станции метро "Исторический музей").

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"Играли ребята и играли, зрители, девочки вокруг, всякое такое. Выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги и дала по лбу пацану какой-то фигней, разбила голову до крови… Орала, что рядом с больницей нельзя", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае в метро Харькова пожилого музыканта ударили по лицу.

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Комментариев (12)
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ВосставшийИзБана    11.09.2019, 13:32
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Я так понял, что многие, прочитав статью, увидели скромного очкарика со скрипочкой, который исполнял "Лунную сонату". Мне же представляется другая картина. Здоровенный жлоб с колонкой стал под окнами кабинета и начал на полную громкость играть хэви мэтал. Его вежливо попросили уйти, на что он
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 13:34
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
просящих послал матом. Работники поликлиники позвонили в полицию. Полицаи сказали, что 23 еще нет - пусть играет. Тогда женщина взяла швабру, охранника и пошла сама наводить порядок. Но это все мои догадки.
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 14:01
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Здраво! Но я думаю, что Хэви - не уровень уличных талантов. Шансон! Шансон - наше всё! ))
Люблю_Украину    11.09.2019, 13:22
Оценка:  +1
Люблю_Украину
как любят все выставить в таком свете..бедный музыкант.... там его сто раз просили прекратить незаконную предпринимательскую деятельность или же зарегистрироваться, платить налоги и петь в установленном законом (местной администрацией) месте. Но нет им законы не писаны, теперь голову леичить(
СтальнаяКрыса    11.09.2019, 13:15
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если музыканты громко играли и мешали больным, то надо было полицию вызвать, а не на людей нападать. Теперь они могут на неё написать жалобу, и её с охранником будут судить за хулиганство.
Woodbrother    11.09.2019, 12:57
Оценка:  -4
Woodbrother
Администратору и охраннику надеть намордники и посадить на цепь.
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 13:02
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А может музыканту руки поломать?
КимЧенПых    11.09.2019, 12:54
Оценка:  -2
КимЧенПых
Ну да в больнице же все сердечники с давлением. совсем уже школота берега попутала.
Бабу с охранниками на кол с конфискацией.
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 12:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А при чем тут "все сердечники"? Может просто слишком громкая музыка мешала работать врачам. И, возможно, их уже не раз вежливо просили.
Miha_89    11.09.2019, 13:13
Оценка:  -2
Miha_89
Это поликлиника, не больница.
Судя по фотографиям, был уже глубокий вечер, кроме администратора и охранников там непонятно кто и был.
Сколько просили и просили ли хотя бы раз неизвестно.
А вот то что харьковские медики любят избивать людей это факт известный.
Miha_89    11.09.2019, 13:14
Оценка:  -1
Miha_89
В 2014 году это ж в Харькове медсестра отличилась, что ногами отпинала парня у которого была открытая черепно-мозговая травма.
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 13:30
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Судя по фото время от 18 до 19 часов. Консультационная поликлиника может работать и дольше, чтобы люди могли получить помощь и после работы. В Киеве некоторые консультационные центры с дорогостоящим оборудованием работают круглосуточно. И мы не знаем всей ситуации.
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