В Харькове администратор поликлиники разбила голову уличному музыканту
В центре Харькова администратор консультационной поликлиники напала на уличного музыканта, разбив ему голову.
Об инциденте в социальных сетях сообщается на страничке "Харьков 1654".
Инцидент произошел возле медучреждения, расположенного рядом с "Градусником" (огромный термометр размещен на здании по ул. Сумской, 1 возле станции метро "Исторический музей").
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"Играли ребята и играли, зрители, девочки вокруг, всякое такое. Выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги и дала по лбу пацану какой-то фигней, разбила голову до крови… Орала, что рядом с больницей нельзя", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в мае в метро Харькова пожилого музыканта ударили по лицу.
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Бабу с охранниками на кол с конфискацией.
Судя по фотографиям, был уже глубокий вечер, кроме администратора и охранников там непонятно кто и был.
Сколько просили и просили ли хотя бы раз неизвестно.
А вот то что харьковские медики любят избивать людей это факт известный.