В Харькове администратор поликлиники разбила голову уличному музыканту

Инцидент произошел на улице Сумской.

Женщина "выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги" соцсети

В центре Харькова администратор консультационной поликлиники напала на уличного музыканта, разбив ему голову.

Об инциденте в социальных сетях сообщается на страничке "Харьков 1654".

Инцидент произошел возле медучреждения, расположенного рядом с "Градусником" (огромный термометр размещен на здании по ул. Сумской, 1 возле станции метро "Исторический музей").

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"Играли ребята и играли, зрители, девочки вокруг, всякое такое. Выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги и дала по лбу пацану какой-то фигней, разбила голову до крови… Орала, что рядом с больницей нельзя", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае в метро Харькова пожилого музыканта ударили по лицу.

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