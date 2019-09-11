В Днепре неизвестный изрезал лицо 15-летней девушке: преступника ищут

Полиция обнародовала фоторобот преступника, ведь найти его не могут уже несколько дней.

Полицейские Днепра объявили в розыск опасного преступника, который напал на 15-летнюю девушку и изрезал ей лицо. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

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Эксперты со слов жертвы преступника составили фоторобот подозреваемого. Между тем, даже это не помогло оперативно найти мужчину. Полицейские просят всех неравнодушных жителей города и области внимательно присмотреться к рисунку. Вы могли видеть этого человека. Он все еще свободно гуляет по улицам.

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Злоумышленника ищут с 26 августа. Копы проверили 15 мужчин, похожих на преступника, но его так и не нашли.

Особые приметы: мужчина в возрасте приблизительно 40-45 лет, ростом около 170 см. Темные волосы, смуглый. Был одет в черную футболку и темные джинсы.

Если вы владеете какой-либо информацией об этом человеке, немедленно сообщите на горячую линию “102” или же по телефону (097) 138-78-37.

Напомним, в Киеве ищут насильника: появился фоторобот и видео нападения. Парень пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

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