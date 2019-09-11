Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов

Закон об изменении статьи 80 Конституции Украины вступит в силу с 1 января 2020 года .

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в примечаниях о ходе рассмотрения закона на сайте ВР.

Так, 11 сентября документ был возвращен в Верховную Раду с подписью президента. Закон, напомним, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Депутаты приняли его в 373 голоса 3 сентября во время второй сессии Верховной Рады. Он вносит изменения в статью 80 Конституции о неприкосновенности народных депутатов.

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Как уточняли инициаторы закона, речь идет о снятии криминальной неприкосновенности, а право на политический индемнитет останется.

Вчера в Раде в первом чтении также приняли закон, который позволит обыскивать и прослушивать нардепов без отдельного разрешения парламента.

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