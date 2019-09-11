На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы: Эвакуируют детей

Информации о пострадавших нет.

На военных складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва.

Об том сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу министерства.

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“Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы“, - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

“На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов“, - сообщила изданию местная жительница Лариса.

В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируемая, но детей эвакуируют, передает UA Винница.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв - горели склады.

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