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На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы: Эвакуируют детей

Комментариев: 7
Информации о пострадавших нет.
Произошло 4 взрыва
Произошло 4 взрыва
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На военных складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва.

Об том сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу министерства. 

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“Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы“, - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

“На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов“, - сообщила изданию местная жительница Лариса.

В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируемая, но детей эвакуируют, передает UA Винница.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв - горели склады.

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Теги: минобороны, боеприпасы, взрывы, Винницкая область
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Комментариев (7)
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alex-zol    11.09.2019, 14:12
Оценка:  0
alex-zol
Шр, опять???
МаюРацию    11.09.2019, 14:06
Оценка:  +3
МаюРацию
Шо, опять???
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 13:57
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Шо, опять???
Woodbrother    11.09.2019, 14:04
Оценка:  -3
Woodbrother
Шо то бахнуло из ранее не убранного. Это мелочь.
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 14:12
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Будем надеяться!
Антибес    11.09.2019, 13:37
Оценка:  +1
Антибес
Шо,опять?
Кайдаш    11.09.2019, 13:24
Оценка:  +8
Кайдаш
Шо, опять?
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