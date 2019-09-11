Под Киевом накрыли масштабную нарколабораторию

Полицейские ликвидировали лабораторию, которая занималась изготовлением наркотиков различных видов.

В одном из населенных пунктов Обуховского района правоохранительные органы накрыли нарколабораторию, которая занималась масштабным изготовлением наркотических веществ различных видов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Сообщается, что нарколабораторию обустроили в помещении бывшего ночного клуба. Здание находится рядом с местным советом.

Организаторы наркобизнеса оборудовали помещение самой современной техникой, с помощью которого изготавливалась марихуана высокого качества. Интересно, что “работники предприятия” документировали учет растений каннабиса от посадки до обработки готовой продукции.

Изъято 400 кустов каннабиса kv.npu.gov.ua

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Масштабами “аграрного бизнеса” были поражены даже профессионалы, которые были вовлечены в осмотре места происшествия.

Копы изъяли готовую продукцию стоимостью более 1 млн гривен, а также более 400 кустов конопли и оборудование стоимостью почти 300 000 гривен.

Злоумышленники купили современное оборудование kv.npu.gov.ua

На данный момент полиция ищет источники дальнейшего сбыта готовой продукции преступников.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве выявили лабораторию амфетаминщиков. Правоохранители изъяли амфетамин, лабораторное оборудование и почти 70 000 гривен налички.

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