Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом накрыли масштабную нарколабораторию

Комментариев: 3
Полицейские ликвидировали лабораторию, которая занималась изготовлением наркотиков различных видов.
Масштабы лаборатории впечатляют
Масштабы лаборатории впечатляют
kv.npu.gov.ua

В одном из населенных пунктов Обуховского района правоохранительные органы накрыли нарколабораторию, которая занималась масштабным изготовлением наркотических веществ различных видов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: Поставки наркотиков в РФ организовал бывший правоохранитель из Луганской области - СБУ

Сообщается, что нарколабораторию обустроили в помещении бывшего ночного клуба. Здание находится рядом с местным советом.

Организаторы наркобизнеса оборудовали помещение самой современной техникой, с помощью которого изготавливалась марихуана высокого качества. Интересно, что “работники предприятия” документировали учет растений каннабиса от посадки до обработки готовой продукции.

Изъято 400 кустов каннабиса
Изъято 400 кустов каннабиса
kv.npu.gov.ua

Читай также: В Николаеве наркотики на 1 млн грн спрятали в орехах

Масштабами “аграрного бизнеса” были поражены даже профессионалы, которые были вовлечены в осмотре места происшествия.

Копы изъяли готовую продукцию стоимостью более 1 млн гривен, а также более 400 кустов конопли и оборудование стоимостью почти 300 000 гривен. 

Злоумышленники купили современное оборудование
Злоумышленники купили современное оборудование
kv.npu.gov.ua

На данный момент полиция ищет источники дальнейшего сбыта готовой продукции преступников.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве выявили лабораторию амфетаминщиков. Правоохранители изъяли амфетамин, лабораторное оборудование и почти 70 000 гривен налички.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: полиция, наркотики, марихуана, каннабис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Via_dolorosa    11.09.2019, 14:37
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Да это разве нарко_лаборатория; так пацаны огородом занимались, тем более что каннабис везде уже признают легальным. Вот если б они там опий ацелировали сотнями кГ или метамфетамины варили тоннами на всю Киевскую обл.
ParisMA    11.09.2019, 14:37
Оценка:  -2
ParisMA
Моя б воля! Вся МРАЗОТА Наркоторговцы за изготовление - сбыт, как в Китае - К СТЕНКЕ, НА МЕСТЕ! без суда и следствия!
Sancho-s    11.09.2019, 15:23
Оценка:  0
Sancho-s
Таки климакс)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь