В Харькове мужчина выбросил женщину из окна

Женщина после падения выжила. Ее госпитализировали с многочисленными травмами в больницу.

В Харькове мужчина во время конфликта вытолкнул свою сожительницу из окна на четвертом этаже жилого дома. Она получила многочисленные травмы, сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 11 сентября.

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Следователи установили, что у 36-летней потерпевшей на почве ревности возник конфликт с сожителем.

Известно, что в ходе выяснения отношений мужчина начал наносить женщине многочисленные удары. Затем он схватил ее за предплечье и вытолкнул из окна четвертого этажа. После совершенного подозреваемый скрылся с места преступления. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции 9 сентября задержали 34-летнего подозреваемого.

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Женщина после падения выжила. Ее госпитализировали с многочисленными травмами в одну из больниц.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям о покушении на преступление и покушение на убийство (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины). Злоумышленник находится в СИЗО, ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Одесской области мужчина застрелил жену, а потом застрелился сам. Соседи утверждают, что мужчина часто устраивала жене скандалы и беспочвенно ее ревновал, особенно после употребления алкоголя.

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