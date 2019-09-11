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Тука раскритиковал акцию "Идем в Луганск"

Комментариев: 5
Замминистра уверен, что участников просто используют в целях антиукраинской пропаганды.
Организаторы акции "Мы идем в Луганск"
Организаторы акции "Мы идем в Луганск"
Кадр из видео

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Фейсбук раскритиковал акцию “Мы идем в Луганск“, организованную тремя переселенцами.

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Акцию несколько дней назад анонсировали трое бывших луганчан — начальник управления молодежи и спорта Луганской ОГА Антон Волохов, руководитель региональной дирекции “UA: ДОНБАС“ Андрей Шаповалов и директор департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности ЛОГА Денис Денищенко. Все трое объявили о своих намерениях посетить оккупированный Луганск и опубликовали соответствующее видео в Facebook:

По мнению Георгия Туки, участники акции являются либо “полезными идиотами“, либо сознательными “агентами влияния“:

По ту сторону уже раздается: «на подвал их», «ждем на подвале» ... Меня интересует других два вопроса: кто инициатор и кто позволил? Дело в том, что сказки о «на подвал» - это придурки для придурков. Специалисты сделают совершенно иначе: встретят с хлебом-солью, угостят кофе, сделают картинку ... под названием «а поговорить-2» и начнут играть в т.н. «Народную дипломатию»! – написал Тука

Напомним, СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов. Мужчина распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения ООС и действий украинской власти.

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Теги: Луганск, ЛНР, Тука, акция
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Комментариев (6)
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Хитрый-Лис    11.09.2019, 15:44
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Опечатка: Идем на ЛугггАн-до-нию!!!!!!!!!
Мыкола    11.09.2019, 15:13
Оценка:  -1
Мыкола
Не, не получится ! Мировое лобби против.Надо чтобы народы России и Украины постоянно воевали и чем кровавее будет эта война, тем лучше для этого лобби !
Антибес    11.09.2019, 14:59
Оценка:  -1
Антибес
Жора-Жопa Тука-Пука такой забавный когда говорит,точнее,пука ет! :-)
Хулиганка*    11.09.2019, 14:54
Оценка:  +1
Хулиганка*
тука может как и алкохряк присесть на нары. потому и боится этой инициативы, ведь когда мы услышим еще и ту сторону, то много интересного узнаем о бывших ....
asfd0    11.09.2019, 14:52
Оценка:  +2
asfd0
Пусть этот тука скажет что он за прошлые 5 лет сделал для мира, кроме своих мерзапакостных заявлений - ничего.
Хулиганка*    11.09.2019, 14:55
Оценка:  0
Хулиганка*
он один из соавторов "миротворца", второй антонина херащенко
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